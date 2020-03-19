كورونا في الوطن العربي
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية ليوم الأربعاء 18 مارس 2020 فإن عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا قد بلغ 191127 إصابة توفي منهم 7807 مصاب.
عربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ 442 من بينهم 41 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. بينما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بإجمالي إصابات بلغ 237 والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 171.
مصر سجلت 40 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي الإصابات 166 محتلة بذلك المرتبة الرابعة. بينما جاء العراق في المرتبة الخامسة عربيا بإجمالي إصابات بلغ 154.
المصدر:WHO
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