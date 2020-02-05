بيزوس أغنى من 6 دول عربية مجتمعة

يبين المخطط البياني حجم ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مقارنة مع الناتج المحلي لبعض الدول العربية

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بيزوس أغنى من 6 دول عربية مجتمعة

RT

زادت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم بنحو 13.2 مليار دولار في غضون 15 دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وذكرت "بلومبرغ" أن ثروة الملياردير الأمريكي، الذي يمتلك 12% من أسهم "أمازون"، ارتفعت إلى 129.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى تفوق ثروة بيزوس (129.5 مليار دولار) مجموع الناتج المحلي لـ 6 دول عربية مجتمعة (127.3 مليار دولار) وهي تونس، البحرين، اليمن، سوريا، الصومال و جيبوتي مجتمعة.

المصدر: countryeconomy,  bloomberg

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