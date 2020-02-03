موسكو تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيجات يوم 02.02.2020

ازداد عدد العائلات السعيدة في موسكو بـ150 عائلة خلال يوم واحد فقط وهو تاريخ 02.02.2020 الجميل.
وصادف أول تاريخ جميل يوم الأحد حيث لا يعمل في موسكوعادة إلا قصري الزيجات رقم 1 و3
لكن حلول اليوم الجميل أجبر السلطات على فتح أبواب قصري الزيجات "شيبيلوفسكي" و"غاغارينسكي" حيث تم تسجيل الزيجات الأولى بعد منتصف الليل مباشرة.
وفي ليلة السبت على الأحد عقد القران 8 أزواج في قصر الزيجات رقم 1.
فيما يشغل فبراير مكانة خاصة في تقويم العرس والعرائس.
واعتزم نحو ألفي زوج عقد القران في التواريخ الجميلة لشهر فبراير. لكن العدد الأكبر من طلبات تسجيل الزيجات قدمت ليوم 20 فبراير باعتباره يوما جميلا جدا.
ويصادف 20 فبراير يوم العمل. لذلك فإن تسجيل الزيجات لا يجري إلا في قصور الزيجات. إلا أنه اتخذ قرار بتسجيل الحالات المدنية في هذا اليوم في المكاتب المدنية العادية لتجنب الزحمة. واعتزم أكثر من ألف زوج أن يعقدوا عقد القران في هذا اليوم بالذات.
وتأتي موجة أخرى من الزيجات في 22 فبراير وهويوم جميل كذلك حين لا تقام الاحتفالات في قصور الزيجات فحسب بل وفي مواقع أخرى مثل عزبة "رويال"، برج "ميركوري - سبيس"، مطعم "رومانتيك" وقبة موسكو السماوية.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)