موسكو تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيجات يوم 02.02.2020

لم يحمل يوم أمس تاريخا مميزا فحسب، وإنما صادف يوم العطلة الرسمية الأسبوعية "الأحد"، وهو ما جعله يوما "تاريخيا" بحق، ودفع الكثيرين من الموسكوفيين للزواج في هذا اليوم.