أشهر جراحي القلب في العالم يحتفل بعيده الـ80

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين عميد جراحي القلب الروس، وأحد أهم أعمدة الجراحة في العالم ليو بوكويري بعيد ميلاده الثمانين اليوم، متمنيا له دوام الصحة واستمرار عطائه والعمر المديد.