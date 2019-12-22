أشهر جراحي القلب في العالم يحتفل بعيده الـ80

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين عميد جراحي القلب الروس، وأحد أهم أعمدة الجراحة في العالم ليو بوكويري بعيد ميلاده الثمانين اليوم، متمنيا له دوام الصحة واستمرار عطائه والعمر المديد.

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ليو بوكويري عضو أكاديمية العلوم الروسية، وأكاديمية العلوم الطبية الروسية في الـ22 من ديسمبر 1939 في مدينة أوتشامشيرا في أبخازيا، ويعد أحد مؤسسي العلوم الطبية الحديثة، وكبار المعلمين في مجال جراحة القلب والأوعية وعلومها.

ويشغل البروفيسور بوكيري منصب كبير جراحي القلب في وزارة الصحة الروسية، ومدير مركز "باكوليف" للبحوث العلمية الطبية في موسكو، وهو عضو في مجلس العموم الروسي. 

وخلال مسيرته الطبية الطويلة، أجرى هذا الطبيب اللامع آلاف العمليات الجراحية المعقدة على القلب المفتوح، ونال أكثر من 200 براءة اختراع على تصميماته الطبية.

ويحظى بوكيري بأرفع سمات وأوسمة التقدير من الدولة الروسية على خدماته وإنجازاته، بما فيها جائزة لينين، ووسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.

أصدر بوكيري زهاء 1900 منشور علمي، وأكثر من 100 كتاب طبي.

المصدر: RT

 

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