آنَّا أخماتوفا... التي جأرت بالوجع الروسي في كل مكان وزمان

ولدت الشاعرة الفذة آنا أخماتوفا في 23 يونيو 1889 في أوديسا في الإمبراطورية الروسية لعائلة يهودية ثرية، ورغم تميزها بطبع حاد منذ الصغر، اتسم شعرها برقة وعذوبة حين جأرت بوجع بلادها.