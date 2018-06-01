الغابون – المغرب (0-0)
المغرب – كوت ديفوار (0-0)
المغرب – مالي (6-0)
مالي – المغرب (0-0)
المغرب – الغابون (3-0)
كوت ديفوار – المغرب (0-2).




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