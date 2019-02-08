لبناني يضرم النار بنفسه لعجزه عن دفع الأقساط المدرسية لابنته.. وفنانون وسياسيون يعلقون

أضرم مواطن لبناني النار في نفسه في باحة مدرسة خاصة في بلدة بتكفين، احتجاجا على رفض إدارة المدرسة إعطاءه إفادة مدرسية لنقل ابنته منها، قبل دفعه كامل الأقساط المستحقة عليه.

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وكان هذا المواطن الذي ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الحرفين الأولين من اسمه (ج.ز) ينوي نقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة أخرى، بسبب سوء وضعه المادي وتراكم الأقساط المدرسية المتوجبة عليه.

وسارع فريق إنقاذ لنقل (ج.ز) إلى المستشفى للعلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، بسبب الحروق التي أصابت نسبة 80% من جسده.

وغرد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، الوزير السابق، وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "في انتظار قانون الـPPP وما يسمى الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وطبعاً تشكيل الهيئات الناظمة والإصلاحات، مواطن في الكورة يذكرنا بالبوعزيزي .ملاحظة عرضية".

في انتظار قانون الPPP وما يسمى الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وطبعا تشكيل الهيئات الناظمة والاصلاحات ،مواطن في الكورة يذكرنا بالبوعزيزي .ملاحظة عرضية . pic.twitter.com/GUNzBSDfbY — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 8, 2019

والجدير بالذكر، أن البوعزيزي هو شاب تونسي قام يوم الجمعة 17 يناير عام 2010 بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه اليومي.

كما علّقت الفنانة إليسا على حادثة وفاة هذا المواطن بإضرام النار في نفسه .

مواطن لبناني يحرق نفسه بسبب تراكم الأقساط المدرسية... هيدا أسوأ خبر ممكن إسمعو عن بلد صار فيه الحرق أهون من وجع كل يوم. الله يساعد كل شخص مسؤول عن عيلة ويحرق قلب كل حرامي أخد لقمة عيشو بالنهب — Elissa (@elissakh) February 8, 2019

وغرّدت إليسا معبّرة عن غضبها من الحال التي وصل إليها المواطن اللبناني، فقالت: "مواطن لبناني يحرق نفسه بسبب تراكم الأقساط المدرسية... هيدا أسوأ خبر ممكن نسمعه عن بلد صار فيه الحرق أهون من وجع كل يوم. الله يساعد كل شخص مسؤول عن عيلة ويحرق قلب كل حرامي أخد لقمة عيشه بالنهب".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام