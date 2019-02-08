موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن حول انسحابها من سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا.

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وفي حديث صحفي، أكد فيرشينين أن لموسكو "اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة"، بخصوص التسوية في سوريا. وذكر أن روسيا تتابع عن كثب "كيفية قراءة" إعلان رئيس الولايات المتحدة عن انسحابها العسكري من سوريا وطريقة تطبيق هذه المبادرة، مضيفا أن موسكو مستعدة "لمناقشة كل هذه القضايا في إطار اتصالاتنا مع الأمريكيين".

وبحسب الدبلوماسي فقد غيّر إعلان واشنطن عن خطة الانسحاب من سوريا "الوضع والأجواء" في المنطقة إلى حد كبير، لكنه أشار إلى أن هذا الإعلان لم تلته حتى الآن "أي خطوات ملموسة". وتابع: "لا نرى تغييرات كبيرة على الأرض، لكننا، في أي حال نقول دوما إننا ضد كل وجود غير شرعي لعسكريين أجانب على أراضي دولة ذات سيادة، كما هو حال سوريا".

ويوم 19 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره بدء سحب قوات بلاده من سوريا، حيث تتواجد حاليا قوة أمريكية قوامها نحو ألفي عسكري. وكان من المتوقع أن تستغرق عملية سحبهم من سوريا ما بين 60 و100 يوم.

المصدر: تاس