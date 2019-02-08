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الخزعلي للطراونة: على الأردن عدم التعامل بانتقائية مع العراقيين

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الخزعلي للطراونة: على الأردن عدم التعامل بانتقائية مع العراقيين
RT
قيس الخزعلي وعاطف الطراونة
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طالب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بضرورة الإسراع بإجراءات دخول العراقيين إلى الأردن وعدم التعامل بانتقائية معهم.

وطالب الخزعلي أمس الخميس خلال لقائه الطراونة في مكتبه ببغداد: "بضرورة الإسراع بإجراءات سهلة وسلسة لدخول العراقيين إلى الأردن، لغرض العلاج أو السياحة الدينية، وعدم التعامل بانتقائية مع المواطنين العراقيين".

وقال: "يجب أن لا تقتصر العلاقة بين الدولتين فقط على الجانب الدبلوماسي، بل تنتقل إلى الجانب المجتمعي، والوقوف ضد التصريحات الخبيثة التي لا تريد للعلاقات بين الشعبين".

وأشار الخزعلي إلى أن "الأردن يستطيع أن يلعب دورا جيدا في دعم الوضع المجتمعي الجديد في العراق، وأن تراعي الاتفاقية الأخيرة (بين بغداد وعمان) مصلحة البلدين".

المصدر: RT

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