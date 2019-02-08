"سنذبحكم جميعا".. رسالة "داعش" لسكان قرية عراقية

أعدم تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 3 أشقاء في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، فيما بعث لأهلهم برسالة تهديد لإيصالها إلى بقية سكان القرية.

وقال المتحدث باسم عشائر صلاح الدين، مروان الجبارة، لـRT إن: "الإخوة الثلاثة الذين أعدمهم داعش من قرية المسحك شمال قضاء بيجي، وكانوا قد صعدوا الجبل قبل أيام للاستمتاع بالأجواء الربيعية، لكن عناصر داعش اختطفوهم مع شخص آخر".

وأضاف أن: "الشخص الرابع أطلق سراحه، بينما الإخوة الثلاثة تم إعدامهم"، وتابع أن: "عناصر تنظيم داعش يتواجدون في جبل مكحول، ويبدو أن السكان الذين يصعدون الجبل قد أثروا على حركتهم، لذا أوصلوا رسالة من خلال هؤلاء الشهداء إلى كل السكان بعدم الصعود للجبل".

وأشار الجبارة إلى أن: "التنظيم كان قد وضع عبوات ناسفة قبل شهر أدت إلى مقتل مجموعة من المدنيين، ولأن استمرار السكان بالصعود إلى الجبل قد إستمر، فإنه لجأ إلى اختطافهم وإعدامهم".

وكشف المتحدث باسم عشائر صلاح الدين عن الرسالة التي أبلغها عناصر التنظيم لعائلة الشهداء الثلاثة، وقد ورد فيها "من سيصل الجبل من جديد سنذبحه. أبلغوا كل سكان القرية ومن تعرفونه. مصيركم جميعا سيكون مثل مصير هؤلاء إذا ما فكرتم بالاقتراب من الجبل".

المصدر: RT