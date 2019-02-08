الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا وقمة سوتشي

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا في سياق القمة المرتقبة يوم 14 فبراير في سوتشي.

وقال بيسكوف إن الاجتماع شارك فيه رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة المجلس الفدرالي فلانتينا ماتفيينكا، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكوتسيف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيريه، التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في الرابع عشر من فبراير الجاري في منتجع سوتشي الروسي، لعقد قمة ثلاثية حول سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت، مؤكدة أن موسكو لن تسمح بوجود "محميات" للإرهاب في سوريا.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الروسية، أن موسكو تنتظر من أنقرة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن تحرير محافظة إدلب السورية من الإرهابيين، قالت الخارجية التركية إن "الاستفزازات" التي تجري في منطقة خفض التصعيد بإدلب لا يمكن اعتبارها ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة في المحافظة.

المصدر: نوفوستي