سلطات كردستان العراق: الإقليم تحول لممر لنقل المخدرات بين دول الجوار

أعلن مدير آسايش (جهاز الأمن) محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، جلال أمين بيك، أن الإقليم تحول إلى طريق لنقل المخدرات بين دول الجوار.

وقال أمين بيك في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "ضبطنا في الفترة الأخيرة 200 كيلوغرام من المواد المخدرة في قضاء سوران تم تحضيرها لنقلها إلى إحدى دول الجوار".

وأشار إلى أن "تلك المواد تنقل من أفغانستان إلى إيران ومن ثم إلى إقليم كردستان الذي تربطه حدود واسعة مع إيران، وبعد ذلك يتم نقلها إلى الدول الأخرى".

وأكد القبض على 15 شخصا خلال شهر يناير الماضي بتهمة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، كما تم ضبط 104 كيلوغرامات من مادة الحشيش وعدد من البنادق الرشاشة والمسدسات.

المصدر: RT