مسؤولة أممية: الرياض عقدت جلسة محاكمة جديدة غير معلنة في قضية خاشقجي

أكدت آغنيس كالامارد، المسؤولة الأممية التي تقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن سلطات المملكة أجرت جلسة محاكمة ثانية في هذه القضية، من دون الإعلان عن ذلك.

وأعلنت كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، اليوم الخميس، في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، أن جلسة المحاكمة الثانية جرت في 31 يناير الماضي وضمت السعوديين الـ11 المتهمين بالتورط في اغتيال الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنها علمت بالجلسة خلال زيارتها إلى تركيا للتحقيق في ملابسات الحادث الأسبوع الماضي، ووجهت انتقادات إلى السعودية لعدم لفت نظر الرأي العام إلى المحاكمة وغياب صحفيين في الجلسة.

وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان كالامارد أن مقتل خاشقجي كان عملية اغتيال مخطط لها مسبقا نفذها مسؤولون سعوديون، متهمة المملكة بـ"تقويض جهود تركيا لكشف ملابسات القضية".

وفي أكتوبر الماضي، اعترفت السعودية، بعد عدة روايات متناقضة، بأن خاشقجي قُتل عقب دخوله مبنى قنصليتها في اسطنبول وتم تقطيع جثته والتخلص منها بمساعدة "متعاون محلي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيه اتهامات رسمية بالتورط في القضية إلى 11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.

وتعرضت السعودية لضغوط دولية قوية على خلفية مقتل الصحفي خاشقجي المتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" والمقيم خارج المملكة السعودية والذي نشر مقالات تنتقد قيادة المملكة.

المصدر: أسوشيتد برس