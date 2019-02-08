الرياض والدوحة تجمعان على أمر واحد خلال اجتماع في واشنطن

من واشنطن، أعلن ﻿وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن بلاده ستواصل حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وعبّرت قطر في نفس الاجتماع عن موقف مشابه من هذه القضية.

إقرأ المزيد

وقال الجبير خلال الاجتماع الوزاري بواشنطن للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" إن حكومة بلاده ستستمر "في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وشدد الوزير السعودي على ضرورة أن تشمل الحرب على الإرهاب "محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلهما".

وأكد في هذا السياق أيضا على "أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم".

وبهذه المناسبة، هنأ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "بالانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه".

ولفت الجبير إلى أن "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت المملكة من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم"، وتابع في هذا السياق قائلا: "نحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة".

هذا، وذكرت وسائل إعلام سعودية أن أعمال هذا الاجتماع المنعقد في واشنطن "انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الإستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي".

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعرب عن موقف مشابه في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش" بواشنطن، حيث شدّد على ضرورة "محاسبة مجرمي الحرب عما تم ارتكابه من جرائم سواء من الجماعات الإرهابية أو ممن مارسوا إرهاب الدولة".

المصدر: وكالات