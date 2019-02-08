وكالة أنباء تركية تصدر كتابا بعنوان "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" وبثلاث لغات!

أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية أنها أصدرت كتابا قالت إنه يتضمن "جميع تفاصيل عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول".

وأفادت الوكالة بأن الكتاب صدر أمس الأول بثلاث لغات هي التركية والعربية والإنجليزية، وحمل عنوان "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، مشيرة إلى أنه يسلط الأضواء "بشكل مفصل على الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي، وشكّلت صدمة للعالم برمته".

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وقالت أيضا إن كتابها عن خاشقجي "يُحلّل التطورات والأخبار التي جرت بشكل متسلسل عقب مقتل الصحفي السعودي"، ويستعرض كذلك للقرّاء "أخبارا وصورا ورسوما بيانية وتحليلات تتعلق بجميع التطورات التي سبقت وأعقبت عملية القتل".

واستعرضت الأناضول محتويات هذا الكتاب مشيرة إلى أنه يبدأ "بسرد معلومات عن حياة الصحفي السعودي الراحل، فضلا عن أفكاره التي كان يتبناها خلال فترة عمله في مجال الصحافة"، ويحتوي أيضا على معلومات عن مواقفه من عدة قضايا مثل الحرب في اليمن، والموقف الأمريكي من جماعة الإخوان المسلمين، ومن أحداث مصر وسوريا.

ويسلط الكتاب الضوء على "الأشخاص الذين أداروا الجريمة إلى جانب أعضاء الفرق التي جاءت إلى اسطنبول للمشاركة في الجريمة يوم 2 أكتوبر الماضي، مرفقة بصورهم وسيرتهم الذاتية".

ولفتت الوكالة التركية إلى أن الكتاب يقدم شروحا متسلسلة مدعومة بالرسوم البيانية حول "مكان وكيفية وقوع الجريمة الوحشية، ويعرض أصداءها على الصعيد العالمي"، كما يستعرض من جهة أخرى "مواقف زعماء العالم حيال القضية، وشجرة العائلة الحاكمة في السعودية".

المصدر: الأناضول