"نيويورك تايمز": محمد بن سلمان هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن.

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ونقلت الصحيفة، أمس الخميس، عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، حاليين وسابقين، مطلعين على تقارير مخابرات، القول إن تصريح ولي العهد لأحد مساعديه البارزين في 2017، كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية باسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذا التصريح، وأن خبراء المخابرات فسروه تفسيرا مجازيا، يعني أن محمد بن سلمان لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي، لكنهم يعتقدون أن التصريح أظهر نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة.

ولم يرد ممثلون عن السفارة السعودية في واشنطن والمخابرات الأمريكية ووكالة الأمن القومي الأمريكي بعد على طلبات من وكالة "رويترز" للتعقيب على تقرير الصحيفة.

المصدر: رويترز