قتل شاب سعودي خنقا في الولايات المتحدة والشبهات تدور حول سعوديين

تعرض شاب سعودي، للقتل شنقا بسلك مكنسة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية داخل غرفته.

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وكشف والد الشاب السعودي ويدعى بندر عامر البارقي، تفاصيل مقتل ابنه موضحا أن "السفارة السعودية في واشنطن أبلغتني بالنتائج الأولية للتقرير الطبي عن أسباب الوفاة، ولن أتنازل عن حق ابني، وقمت بإبلاغ السفارة بالأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجريمة، وهم من أصحابه السعوديين، وهناك كاميرات وثقت الأدلة كافة، إضافة إلى البصمات التي تم أخذها من مسرح الجريمة".

وأوضح أن نقل جثمان إبنه سيتم يوم الجمعة المقبل، من لوس أنجلوس إلى مدينة جدة، ومنها إلى أبها ثم إلى مدينة بارق، ليتم دفنه.

وعن دوافع القتل، قال والد بندر إن "تميز وتفوق في الدراسة ولم يرغب في الانخراط مع زملائه ممن لا يلتزمون بدراستهم وذلك قد يكون أهم دافع للجريمة".

وقال والد الشاب إن ابنه بندر تلقى تهديدا بالقتل أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وكانت وفاته سبقت حجوزات الطيران التي تم تجهيزها تمهيدا لعودته.

وتابع والد الطالب سرد القصة: "بمجرد شعوري بالخوف على ابني قمت بحجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى خطوط الطيران، والتي كان موعدها وصولها إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة الأحد."

المصدر: عكاظ