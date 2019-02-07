"قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل عشرات الدواعش في الرقة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن اعتقالها أكثر من 60 عنصرا لتنظيم "داعش" ضمن إطار عملية تمشيط ومداهمات مشتركة نفذتها اليوم الخميس في مدينة الرقة شمال البلاد.

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمعروفة اختصارا بـ"قسد" أنها ألقت القبض على 63 شخصا متورطا في أنشطة إرهابية مختلفة في إطار الحملة التي "استهدفت أوكار الإرهابيين والخلايا النائمة".

وشددت "قسد" في بيان لها على أن هذه الخلايا تعد مسؤولة بشكل مباشر عن "بث الرعب والفوضى وإشاعة الفتنة والقلاقل" بين أهالي الرقة.

المصدر: RT