 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: نقترح على واشنطن تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة التي تنتهك معاهدة الصواريخ

سطو مسلح على حافلة معتمرات في السعودية

أخبار العالم العربي

سطو مسلح على حافلة معتمرات في السعودية
Reuters AHMED JADALLAH
معتمرات في محيط الحرم المكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfgf

أكدت الخارجية الأردنية اليوم الخميس أن مجموعة معتمرات من المملكة تعرضت لعملية سطو في منطقة تبوك بالسعودية أسفرت عن فقدانهن وثائق سفرهن.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد إن "العمل جار لإصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن إثر السطو على حافلتهن" في تبوك بالسعودية.

وأضافت الخارجية أن "مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الأردنية إصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة للأردن عبر المنفذ الحدودي".

وصباح الخميس تعرضت حافلة كانت تقل 37 معتمرة وطفلا واحدا لعملية سطو فقدت من خلاله المعتمرات وثائق سفرهن.

وتتوقع الخارجية حل مشكلة المعتمرات خلال الساعات القليلة المقبلة.

المصدر: الغد + خبرني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو مؤلم للطفل بائع الورد في شوارع إربيل