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السودان.. المتظاهرون يسيرون نحو القصر في العاصمة الخرطوم

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السودان.. المتظاهرون يسيرون نحو القصر في العاصمة الخرطوم
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم - أرشيف -
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قال مراسل RT اليوم الخميس إن متظاهرين خرجوا في موكب حاشد وسط العاصمة السودانية الخرطوم إثر دعوة أطلقها يوم الأربعاء "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة.

وحدد التجمع في بيان أصدره يوم أمس، أماكن تجمهر المتظاهرين الذي يطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، كما ندد بحملة التنكيل التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين بسبب مشاركتهم في المظاهرات .

وأوضح البيان أن المظاهرة ستنطلق من "القندول" في قلب السوق العربية بالخرطوم صوب القصر، كما دعا إلى التجمع قرب ملعب العاصمة للتوجه بعدها نحو القصر.

هذا وبشأن الاحتجاجات التي خرجت اليوم الخميس، أفادت وكالة "الأناضول" بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط الخرطوم، مشيرة إلى أن شوارع العاصمة تشهد حالات كرّ وفرّ بين المحتجين وقوات الأمن.

ومنذ 19 ديسمبر 2018، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 31 شخصا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 شخصا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

المصدر: RT + وكالات

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