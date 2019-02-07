ريابكوف: لن ينجح الخصوم في دق إسفين بين روسيا وإيران

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتعزز يوما بعد آخر، مضيفا أنه لن ينجح الخصوم رغم سعيهم الحثيث في خلق خصومات بين البلدين.

وأوضح ريابكوف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن إيران عنصر فاعل في مجموعة الدول الضامنة في صيغة أستانا، التي أسهمت في تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأضاف أنه إلى جانب تكثيف الحوار السياسي على مستوى قادة البلدين ووزيري الخارجية، فإن لدى روسيا وإيران آفاقا لتعزيز التعاون الاقتصادي.

المصدر: تاس