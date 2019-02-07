مندوب الإمارات الدائم لدى اليونيسكو يقارب بين الحركة الوهابية والتصوف..

استعرض عبد الله النعيمي، مندوب الإمارات الدائم في اليونسكو، تاريخ منطقة الخليج قبل وبعد دخول الحركة الوهابية، مشيرا إلى أن المشهد الصوفي كان سائدا في الماضي.

ونفى النعيمي في حوار مع إذاعة مونت كارلو الادعاءات القائلة بأن بلاده تدعم المذهب الصوفي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن المذهب الصوفي، ظاهرة كونية، مشيرا إلى عدم إمكانية فصل العرب والخليجيين عن هذه الظاهرة.

المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة في اليونسكو السفير عبدالله النعيمي : قبل دخول الوهابية الى سواحل الخليج كانت الصوفية تتسيد المشهد .. واليوم يعود الشباب لاعتناق هذا المذهب الروحي كبديل للتطرف الذي لمسناه في مناطق ودوّل عدة #الساعة_الخليجيةpic.twitter.com/Ez9gmFf8Wh — ايمان الحمود (@imankais1) February 5, 2019

وتطرق الدبلوماسي الإماراتي إلى الحركة الوهابية، مشيرا إلى أنها ظهرت لتقضي على بعض الممارسات الخاطئة مثل زيارة الأضرحة.

كما شدد النعيمي على أن التصوف هو أقرب المذاهب إلى الروحانية بسبب محاسبة النفس وغير ذلك، لافتا في ذات الوقت إلى اتجاه الشباب في المنطقة نحو التصوف بسبب المشهد السائد في المنطقة.

المصدر: إذاعة مونت كارلو