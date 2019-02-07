الحشد الشعبي العراقي يقصف مواقع لـ"داعش" في سوريا

وجهت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، ضربة صاروخية مكثفة إلى مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حسبما افادت "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن 50 صاروخا تم إطلاقها من الأراضي العراقية على بلدة الباغوز (بريف دير الزور)، أحد آخر معاقل التنظيم في سوريا.

وأكد الحشد الشعبي في بيان، عبر صفحته في تويتر، أن "القصف جاء بعد معلومات استخبارية بعزم داعش التسلل باتجاه الحدود"، و أن "الاستهداف حقق إصابات مباشرة في صفوفهم".

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فيما أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجيش الحكومي العراقي قصف مرارا مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، لكن قوات الحشد الشعبي المرادفة للجيش نادرا ما تقوم بإجراء عمليات من هذا النوع.

وبحسب الوكالة فإن تنظيم "داعش" يقع حاليا على شفا فقدان سيطرته على جميع الأراضي التي استولى عليها قبل سنوات في العراق وسوريا. ولم يبق له في سوريا سوى عدة مئات من المسلحين المحاصرين من قبل مقاتلين سوريين يعملون تحت الغطاء الجوي الأمريكي.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الإعلان عن تحرير 100% من الأراضي التي وقعت سابقا في قبضة التنظيم الإرهابي قد يتم الأسبوع القادم.

المصدر: إنترفاكس + صفحة الحشد الشعبي على "تويتر"