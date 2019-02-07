الكويت تسمح بجلب عمالة منزلية من دول إفريقية

قررت الجهات الأمنية الكويتية رفع الحظر المفروض في مجال العمالة المنزلية على بعض الجنسيات الإفريقية التي ليست لها سفارات في الكويت.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية المختصة أصدرت قرارا برفع الحظر المفروض على جلب العمالة من بعض الجنسيات الإفريقية، مثل ساحل العاج ومالي وبنين ونيبال والسنغال وفيتنام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد منعت قدوم عمالة منزلية من دول إفريقية مثل الكاميرون والكونغو وبوروندي وإريتريا وليبيريا، لعدم وجود سفارات لها في الكويت.

المصدر: صحيفة الأنباء