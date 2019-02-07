قطر تطلق على سرب مقاتلات "رافال" الفرنسية اسما قرآنيا!

أطلق وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية اسما مستلهما من القرآن الكريم هو "العاديات" على سرب بلاده لمقاتلات رافال الفرنسية، وذلك خلال تدشينه أول طائرة من هذا النوع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن العطية اطلق اسم "العاديات" رسميا على سرب مقاتلات "رافال" القطرية، تيمنا بذكرها في القرآن الكريم.

وجرت هذه الخطوة خلال مراسم تسلّم قطر أول طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يعلن، في كلمته خلال مراسم تسلّم أول طائرة (رافال) فرنسية مقاتلة، إطلاق اسم "العاديات" على سرب (الرافال) القطري ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية تيمنا بذكرها في القرآن الكريم. #قناpic.twitter.com/rg1xDT9X5H — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٦ فبراير ٢٠١٩

ووردت الآية القرآنية "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا" في مستهل سورة العاديات بصيغة القسم، وتقول كتب التفسير واللغة أنها تعني "الخيل التي تعدو وهي تحمحم".

هذا، وكانت فرنسا سلّمت أمس في مدينة ميرينياك، حيث تُصنع هذه المقاتلات، الطائرة الأولى من عقد بين البلدين لشراء 24 طائرة رافال، وُقع في مايو 2015.

وحضر حفل التسليم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إريك ترابيي.

وتقول شركة داسو الفرنسية للصناعات الجوية إن عملية التسليم جاءت متماشية مع الجدول الزمني للصفقة الموقعة عام 2015، ولعقد يتضمن 12 طائرة إضافية وُقع في ديسمبر 2017، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمقاتلات رافال التي ستحصل عليها قطر إلى 36 طائرة.

وينص العقد بين فرنسا وقطر أيضا على تدريب طيارين وفنيين قطريين في فرنسا، في منشآت القوات الجوية والصناعات الفرنسية.

المصدر: أ ف ب + قنا