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قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية

أخبار العالم العربي

قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات
AFP
وزير الدفاع القطري خلال حفل تسلم بلاده أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية
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تسلمت قطر دفعة أولى من مقاتلات "رافال" المتعددة المهام الفرنسية من الجيل الرابع، تنفيذا لصفقة مع شركة "داسو" لصناعة الطائرات كانت الدوحة اشترت بموجبها 36 طائرة من هذا الطراز.

وطلبت قطر من فرنسا في البداية 24 مقاتلة "رافال" في 2015 قبل أن تطلب شراء 12 مقاتلة إضافية منها العام الماضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لمقاتلات "رافال" التي طلبتها الدوحة إلى 36 مقاتلة، علما بأن العقد يتيح لقطر شراء 36 مقاتلة إضافية.

وسبق لفرنسا أن وقعت مع قطر صفقات بيع مقاتلات "ميراج إف-1"، و"ألفا" و"ميراج 2000".

وضاعفت قطر إنفاقها العسكري بعد أن قاطعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، واتهمتها بالتقرب من إيران و"دعم الإرهاب". في المقابل تتهم الدوحة الدول المقاطعة لها بالسعي لتغيير نظامها.

المصدر: أ ف ب

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