المسماري: قائد المعارضة التشادية يقود العمليات جنوبي ليبيا من قطر

أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن قائد المسلحين التشاديين تيمان إرتيمي يقود العمليات العسكرية جنوبي ليبيا من قطر.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي له في بنغازي، اليوم الأربعاء، إن "جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة لا تريدان انتخابات لأنهما ستفشلان مثل ما فشلتا في انتخابات مجلس النواب"، حسبما نقلت عنه "بوابة الوسط" الليبية.

وتحدث أيضا عن وجود "مخطط لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار".

وصرح المسماري بأن هنا "تضليلا إعلاميا كبيرا جدا" ضد الجيش الليبي بخصوص عملياته في الجنوب الليبي.

إقرأ المزيد

وشن الجيش الليبي منذ منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية في جنوب وجنوب غربي البلاد ضد الجماعات المسلحة الناشطة هناك، بما فيها جماعات تشادية، وذلك بهدف "تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية والإجرامية"، حسب بيان للجيش.

ومنذ بداية العمليات في جنوب ليبيا وردت تقارير إعلامية عن توترات إثنية مع القبائل و"عمليات تطهير" ضدها من قبل الجيش، بما فيها قبيلة التبو.

ونفى المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري صحة تلك المعلومات، مؤكدا أن التبو يقاتلون مع الجيش المتمردين التشاديين والجماعات المسلحة.

المصدر: بوابة الوسط، فرانس برس