نصرالله: مستعد أن أجلب دفاعا جويا من إيران إلى الجيش اللبناني

صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله بأنه "صديق لإيران" ومستعد أن يجلب منها منظومات دفاعية إلى الجيش اللبناني.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "أنا صديق لإيران ومستعد أن أجلب دفاعا جويا (من إيران) إلى الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل".

وأضاف: "نحن جماعة ولاية الفقيه هذه مفخرة لنا.. والولي الفقيه لم يطلب مني شيئا ولا من حزب الله.. ونحن حزب لبناني وإيران صنعت منا شريكا لها في المنطقة".

وأضاف نصر الله: "إمكانية قيام إسرائيل بحرب على إيران انتهت منذ زمن، فإيران قوية.. وعندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها لأن مصير منطقتنا مرتبط بوجود هذا النظام الإسلامي.. والحرب الأمريكية على إيران ليست نزهة وليس أمامهم إلا العقوبات".

وأكد أن "إيران جاهزة لأن تعطي وتقدم ما لديها من نفط وكهرباء وصناعات وغيرها"، متسائلا: "هل تجرؤ الحكومة اللبنانية على القبول بالعروض الإيرانية؟ لماذا لبنان يبقى خائفا وقلقا"؟

المصدر: elnashra.com