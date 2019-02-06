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ولي عهد الأردن يشارك في تمرين عسكري بالبحرين (صور)

أخبار العالم العربي

ولي عهد الأردن يشارك في تمرين عسكري بالبحرين (صور)
الديوان الملكي الأردني
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أفاد الديوان الملكي الأردني بمشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع قائد الحرس الملكي البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في جانب من تمرين عسكري في البحرين.

وقال الديوان الملكي في بيان إن "الأمير الحسين وقائد الحرس الملكي البحريني اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حضرا تمرينا عسكريا نفذته وحدات عسكرية من الحرس الملكي البحريني".

ويزور ولي العهد الأردني البحرين، والتقى خلال زيارته الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وقام بعدد من الزيارات شملت  لقاء أبناء الجالية الأردنية في البحرين.

المصدر: الديوان الملكي الأردني

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