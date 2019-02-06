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مصدر إماراتي لـ RT: لا وجود لأسرى إماراتيين لدى الحوثيين 

أخبار العالم العربي

مصدر إماراتي لـ RT: لا وجود لأسرى إماراتيين لدى الحوثيين 
Reuters
جنود إماراتيون في عدن - أرشيف
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قال مصدر إماراتي في تصريحات لمراسل RT في الإمارات إن "حديث الحوثيين عن وجود أسرى إماراتيين لديهم وتتفاوض الإمارات لإطلاق سراحهم أمر غير صحيح ومجرد تصريح دعائي لا يرقى للرد عليه".

وأكد المصدر لمراسلنا أن المحادثات المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان هي بين الأطراف اليمنية، ولا علاقة لأي أطراف أخرى بها، مشيرا إلى أن الحوثيين يواصلون التضليل بهدف رفع معنويات عناصرهم.

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المصدر: RT

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