قيادة الجيش السوري تصدر أمرا إداريا يستبعد الاحتياطيين المدعوين من مواليد 1981 وماقبل

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أمرا إداريا يستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من مواليد عام 1981 وما قبل من دعوات الاحتياط.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فإن الأمر الإداري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المدعو (ملتحق) من مواليد عام 1981 وما قبل.

إقرأ المزيد

وينهي الأمر الإداري أيضا الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه، وسيصبح نافذا اعتبارا من تاريخ 15 فبراير 2019.

المصدر: سانا