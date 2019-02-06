طالبات سعوديات يتعرضن لمضايقات من قرود جائعة وعدوانية!

تداولت مواقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور مجموعة من القرود الهائجة وهي تهاجم طالبات داخل حرم جامعة بيشة - فرع بلقرن بطريقة مخيفة وخطرة للغاية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الرعب الذي تصاب به الطالبات حين تلاحقهن القرود الجائعة حيث يتعالى صراخهن من هذه المطاردة العنيفة والوحشية.

وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن معاناة الطالبات في جامعة بيشة - فرع بلقرن، تستمر مع "تسلل القرود إلى حرم مبنى الجامعة، مشكلةً بذلك خطورة حقيقية على الطالبات جراء هجوم القرود من وقت لآخر بحثاً عن الطعام".

ولفتت الصحيفة السعودية إلى تذمر المواطنين الشديد "جرّاء تسلل القرود المتكرّر إلى حرم الجامعة، وهو ما تسبّب في إثارة الذعر بين الطالبات"، في هذه الجامعة الواقعة جنوب غربي المملكة.

وأفادت في هذا السياق بأن الأهالي ناشدوا "المسؤولين إيجاد حل جذري لمشكلة تسلّل القرود إلى حرم الجامعة من خلال تسلقها أسوار المبنى".

هجوم مرعب لـقردة جائعة على طالبات جامعة #بيشة بـ #بلقرن. pic.twitter.com/YqJT6SNTwR — ناصر ال كركمان (@naser5686) February 6, 2019

وكشفت الصحيفة الإلكترونية أن هذه المؤسسة التعليمية "شهدت في السابق حوادث عدة لتسلل قرود إلى داخلها".

المصدر: سبق