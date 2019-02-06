الجيش يدمر آليات لفصائل حاولت سرقة محطة زيزون بريف إدلب

ذكر مصدر عسكري لـRT أن وحدات من الجيش السوري دمرت آليات لفصائل مسلحة مما يسمى "الحزب التركستاني" في ريف إدلب.

وقال المصدر، إن وحدات من الجيش دمرت آليات لفصائل مسلحة مما يسمى "الحزب التركستاني" كانت تقوم بنهب وتفكيك معدات وتجهيزات من محطة زيزون في ريف إدلب.

في سياق ردها على خروقات التنظيمات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على المناطق الآمنة نفذت وحدات من الجيش العربي السوري صباح اليوم ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

في سياق متصل ذكرت "سانا" أن وحدات الجيش دمرت تجمعا لآليات المجموعات الإرهابية وأوكارا لها في بلدة جرجناز موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وفي ريف حماة الشمالي تصدت وحدات من الجيش لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية تتبع لـ ما يسمى "كتائب العزة" من محور بلدة معركبة بريف حماة الشمالي باتجاه النقاط العسكرية في الزلاقيات وزلين.

المصدر: RT