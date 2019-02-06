مصدر لـRT: اتفاقات لاستحداث وزارة تدير أمن المناطق المحررة

كشف مصدر سياسي عراقي، عن وجود اتفاقات سياسية أولية بين الأحزاب العراقية لاستحداث وزارة للأمن الوطني تدير أمن المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية.

وقال المصدر لـRT إن "عمل الوزارة المقترح تأسيسها من جديد، سيتعلق بإدارة ملف الأمن في المناطق المحررة التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش ومسك الأرض فيها".

وأضاف أن "الاتفاقات السياسية ستفضي لتأسيس هذه الوزارة، ومن المرجح أن يكون فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وزيرا لها".

ويمتلك العراق مؤسسة تحمل اسم "الأمن الوطني" لكنها ليست وزارة وهي مرتبطة برئيس الحكومة العراقية ويرأسها حاليا فالح الفياض أيضا.

المصدر: RT