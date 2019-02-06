وكاد مرحاض قوات رديفة للجيش السوري أن يذهب هباء منثورا!

كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن الجيش الأمريكي أمر عام 2017 باستهداف مرحاض متحرك لقوات رديفة للجيش السوري قرب مطار "التنف" السوري المحتل، لكن سلاح الجو الأمريكي رفض تنفيذ المهمة.

وذكرت المجلة الأمريكية أن سلاح الجو رفض تنفيذ هذا الأمر الذي قالت إنه كان يمكن أن "يؤدي إلى التصعيد مع المليشيات المدعومة من إيران".

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وأفيد بأن هذه المعركة مع "المرحاض" كادت أن تدور على مقربة من مطار "التنف" السوري ومحيطه الذي تحتله القوات الأمريكية عند معبر حدودي إستراتيجي بين العراق وسوريا، يوصف بأنه "ضروري للجهود الإيرانية لفتح ممر بري يمتد من إيران عبر العراق وسوريا وصولا إلى لبنان، حيث مقر حزب الله".

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت في عدة مناسبات غارات جوية على قوات مرتبطة بإيران تحركت بالقرب من "التنف"، وبررت ذلك بأنها تعمل على حماية قواتها المتمركزة في المنطقة.

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وكشفت المجلة أيضا أن قوات على صلة بإيران أو حزب الله اقتربت في 17 مايو 2017، إلى مسافة تبلغ نحو 21 ميلا عن "التنف"، سعيا لـ"مقابلة مجموعة أخرى مدعومة من إيران قادمة من العراق".

قوات التحالف بدورها هاجمت هذه القافلة، وفق "فورين بوليسي"، ما أسفر عن مقتل رجل واحد وتدمير عدة مركبات، زعم أنه تم تحذير المليشيات عبر روسيا بعدم التقدم نحو القاعدة الأمريكية في "التنف".

وفي اليوم التالي، رصدت عربة تحمل مرحاضا متنقلا وهي تتحرك باتجاه قافلة عالقة، وأمر التحالف بتنفيذ غارة جوية، لكن قادة السلاح الجوي الأمريكي رفضوا الأوامر بدعوى أنها غير قانونية.

ونقلت المجلة عن مسؤول عسكري أمريكي قوله: "نبتعد عن الدستور عندما يختار قادة الجيش استخدام قوة عسكرية أمريكية ضد قوة دولة أخرى في غياب تهديد موثوق وفوري".

وعلّق هذا المسؤول على الفكرة القائلة، إن هذا المرحاض المتنقل كان يشكل تهديدا على القوات الأمريكية، واعتبر هذا التهديد "مثيرا للسخرية".

المصدر: The Times Of Israel