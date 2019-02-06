عالم فراسة أردني يقرأ إيماءات الملك في اجتماعه مع الحكومة

نقل موقع "عمون" نتائج استخلصها الخبير في علم الفراسة محمد أبو لبن من صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عقب التعيينات الأخيرة.

ورأى الخبير أن "وضع اليد اليسرى لجلالة الملك تشير إلى سيطرة عالية على اللحظة، في مقابل ما كان من لغة جسد رئيس الوزراء عمر الرزاز التي تشير إلى التكتم".

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ونقل عن الخبير قوله إن "صورة جلالة الملك تدل على نمط شخصية تتعلق بطبيعة النمط الأساسي تلقب بالقائد حسب علم الفراسة، في مقابل شخصية رئيس الوزراء د. الرزار التي تشير إلى شخصية المستشار التي لا تحب المفاجآت".

ورصد أبو لبن أيضا أن "وجوه الحاضرين بدت عليها معالم الاستماع والإنصات وهو ما يدل على وجود تسلسل معين في الحوار يديره جلالة الملك لهدف متفق عليه".



كما خيل للخبير أن "معالم الغضب بدت واضحة جدا على ملامح وجه جلالة الملك وتحديدا الحواجب وصغر العينين ورفع مستوى اليد مع توجه اليد بكامل الأصابع باتجاه الهدف".

واستشف أبو لبن أن الملك عبد الله الثاني أراد بذلك توجيه "آراء الحاضرين إلى ما يقوله بشكل جماعي، بهدف مستقبلي غالبا ما تم الاتفاق عليه مسبقا لظهور راحة اليد بالانفتاح".



وخلص الخبير إلى أن "انفتاح راحة اليد يشير إلى استقطاب الحاضرين وتوجيه الأصابع باتجاه محدد لهدف محدد".

المصدر: ammonnews