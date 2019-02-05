مصر.. مصرع طفلين وسائحة ألمانية بانهيار عقار في الأقصر

لقي طفلان وسائحة ألمانية مصرعهم وأصيب 13 شخصا آخر جراء انهيار عقار وسط مدينة الأقصر السياحية جنوبي مصر.

وانهار عقار مكون من 3 طوابق مساء اليوم الثلاثاء في منطقة حوض المياه، في منطقة مزلقان القراريش وسط مدينة الأقصر.

وأفاد شهود عيان بأنهم فوجئوا بانهيار العقار المبني بالطوب اللبن، مشيرين إلى عدم وجود سكان به سوى مجموعة ورش إصلاح غسالات في الطابق الأول.

وأكد الشهود إصابة عدد من المارة جراء الحادث أثناء سيرهم في الشارع المجاور للعقار، ونقلوا للمستشفى، فيما يجري البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار.

كما أكد مصدر طبي مقتل طفلين وسائحة ألمانية في الحادث، ونقل 13 مصابا إلى مستشفى الأقصر الدولي، وآخرين إلى مستشفى الأقصر العام حتى الآن.

وعلى الفور توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال البحث عن أشخاص أسفل الأنقاض، وتم الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

المصدر: RT