قتلى وجرحى بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حماة
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لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف مدينة حماة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله: "وقع الحادث بالقرب من تل مراغة في قرية رسم الأحمر في ريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي، على الحدود الإدارية مع حلب، نتيجة انفجار لغم مضاد للدروع، مخلفا 3 قتلى بينهم امرأة".
وذكرت "سانا" أن "التنظيمات الإرهابية تعمدت تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها".
المصدر: سانا
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