قتلى وجرحى بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حماة

لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف مدينة حماة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله: "وقع الحادث بالقرب من تل مراغة في قرية رسم الأحمر في ريف مدينة سلمية الشمالي الشرقي، على الحدود الإدارية مع حلب، نتيجة انفجار لغم مضاد للدروع، مخلفا 3 قتلى بينهم امرأة".

وذكرت "سانا" أن "التنظيمات الإرهابية تعمدت تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها".

المصدر: سانا