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مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة

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مصر تنفي محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة
Sputnik
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أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار سامح الحفني، أن ما تم تداوله اليوم الثلاثاء، حول محاولة اختطاف طائرة سودانية عار عن الصحة.

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ونفى الحفني الأنباء التي تحدثت عن محاولة اختطاف الطائرة التي كانت في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم وتمت السيطرة عليها من السلطات السودانية.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المصري أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737 B أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيا) بينهم 26 مرحلا، وقبل هبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم انتابت أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة.

المصدر: وكالات

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