النائبة المصرية صاحبة مقولة "حقوق الإنسان عند ماما" تبرر موقفها!

دافعت النائبة في البرلمان المصري غادة عجمي، عن نفسها بعد أن تم تداول مقولة "حقوق الإنسان عند ماما"، والتي قالتها لناشطة فرنسية خلال مناظرة حول زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

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وقالت النائبة في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن حديثها اجتزئ وأخرج عن مضمونه وسياقه العام، موضحة أنها دافعت كمواطنة مصرية قبل أن تكون نائبة عن الاتهامات الموجهة بشأن حقوق الإنسان في بلادها.

وقالت غادة: "الذريعة التي يتحجج بها الكثيرون وتكون سببا في التدخل في شؤون البلاد الداخلية هي "حقوق الإنسان"، ويتناسى هؤلاء ممن يتشدقون بالديمقراطية كيف تكون حقوق الإنسان في أوروبا عندما تهاجم مؤسسات الدولة أو يعرض أمنها وسيادتها للإرهاب أو الاستهداف".

وأضافت: "بعد المناظرة الأخيرة مع الناشطة الفرنسية على قناة فرنسا 24 فوجئت بسيل من الانتقادات والتهكمات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت وما زالت أحد الأسباب المباشرة فيما يسمى بـ"الخريف العربي" الذي دمر دولا بأسرها.".. "وراء كل هذا جماعة الإخوان المتأسلمين ومن يساندهم حتى يشوهوا الإنجاز الحقيقي الذي وصلت إليه مصر وتمتعها بدرجة عالية من الأمن والأمان، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة التي يتفشى فيها الإرهاب ولا تستطيع تلك الدول وأجهزتها مواجهته أو دحره".

المصدر: okaz