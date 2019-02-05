صورة توثق "للمرة الأولى" تفعيل 3 منظومات سورية من نوع "إس-300"

نشرت شركة "Image Sat" الإسرائيلية صورة ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية قالت إنها تظهر 4 منصات إطلاق لمنظومات "إس-300" الصاروخية في سوريا، 3 منها منصوبة وواحدة مموهة.

وأوضحت الشركة أن الصورة توثق وللمرة الأولى نشر 3 منصات إطلاق من أصل 4 صدرتها روسيا إلى سوريا في أكتوبر 2018 عقب حادث إسقاط "إيل-20" الروسية، مشيرة إلى أن نشرها تم في منطقة مصياف قرب مدينة حماة غرب سوريا، فيما لفتت إلى أن المنظومات الـ4 رصدت وهي في شبكة تمويه.

وقالت "Image Sat" في تعليقها على هذا التحرك: "نظرا للتوتر الإقليمي الحالي والنصب المرصود لمنصات الإطلاق قد تكون الأنشطة المذكورة تشير إلى رفع مستوى العمليات واليقظة".

وأضافت الشركة أنه من "غير الواضح حاليا لماذا تمت تغطية منصة إطلاق واحدة فقط بشبكة تمويه"، قائلة: "رصد مثل هذه المواقف أمر نادر وهو يثير أسئلة حول المستوى العملياتي للبطارية كلها، لا سيما بشأن منصة الإطلاق المخطة وغير المنصوبة".

ImageSat International

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية في تقارير حول نصب المنظومات الـ3 إلى أن ذلك يعني عمليا تفعيلها من قبل الجيش السوري.

ووردت روسيا دفعة من منظومات "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي إلى الجيش السوري على خلفية كارثة طائرة "إيل-20" الاستطلاعية الروسية التي أسقطت يوم 17 سبتمبر فوق مياه البحر الأبيض المتوسط بصاروخ أطلقته بالخطأ القوات السورية من منظومة "إس-200" أثناء التصدي للطيران الإسرائيلي، وذلك في حادث أسفر عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث ومقتل العسكريين الروس، واصفة تصرفات القوات الإسرائيلية بالإهمال الإجرامي، وتميزت العلاقات بين الجانبين بأعلى درجات توتر في هذه الفترة.

وعلى خلفية هذا الحادث أعلنت روسيا على لسان وزير دفاعها، سيرغي شويغو، أنها وردت 4 منظومات صاروخية من طراز "إس-300" للجيش السوري في خطوة انتقدتها بشدة إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات