 
مباشر

بالفيديو.. البابا فرنسيس يبارك طفلة اخترقت الحشود للترحيب به

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf4a

اخترقت طفلة الحشود أثناء دخول البابا فرنسيس ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، لإقامة قداس تاريخي في الإمارات، وكانت لحظة مؤثرة أظهرت إنسانية البابا.

وخلال جولة بابا الفاتيكان على المؤمنين على متن سيارة مكشوفة في الملعب وسط ترحيب حار من قبل أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا لحضور القداس، اندفعت طفلة صغيرة بعفوية راكضة نحو مركبة الحبر.

وتابع قائد سيارة البابا طريقه قبل أن يتوقف بناء على طلب البابا فرنسيس، وسط صرخات وتصفيق الحضور، ليبارك الطفلة بوضع يده على رأسها وانفجرت  بالبكاء متأثرة بمشاعرها.

Reuters

ومن ثم واصل البابا جولته واعتلى المنصة المخصصة لإقامة أول قداس لباب الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية.

ويأتي القداس البابوي بعد ساعات على توقيع رأس الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة "السلام والتعايش بين الأديان" الداعية للسلام والتسامح والعيش المشترك، على هامش مؤتمر "الإخوة الإنسانية" في أبوظبي.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هانيبال القذافي يكشف حالته الصحية ويوجه رسالة إلى روسيا ونداء للأمم المتحدة