بالفيديو.. البابا فرنسيس يبارك طفلة اخترقت الحشود للترحيب به

اخترقت طفلة الحشود أثناء دخول البابا فرنسيس ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، لإقامة قداس تاريخي في الإمارات، وكانت لحظة مؤثرة أظهرت إنسانية البابا.

وخلال جولة بابا الفاتيكان على المؤمنين على متن سيارة مكشوفة في الملعب وسط ترحيب حار من قبل أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا لحضور القداس، اندفعت طفلة صغيرة بعفوية راكضة نحو مركبة الحبر.

وتابع قائد سيارة البابا طريقه قبل أن يتوقف بناء على طلب البابا فرنسيس، وسط صرخات وتصفيق الحضور، ليبارك الطفلة بوضع يده على رأسها وانفجرت بالبكاء متأثرة بمشاعرها.

Reuters

ومن ثم واصل البابا جولته واعتلى المنصة المخصصة لإقامة أول قداس لباب الفاتيكان في شبه الجزيرة العربية.

ويأتي القداس البابوي بعد ساعات على توقيع رأس الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة "السلام والتعايش بين الأديان" الداعية للسلام والتسامح والعيش المشترك، على هامش مؤتمر "الإخوة الإنسانية" في أبوظبي.

المصدر: RT + وكالات