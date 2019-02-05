ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من الصباح عقب زيارة أمير قطر للكويت

تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان استقبل في مكتبه بالعاصمة الرياض نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح، الذي نقل الرسالة لولي العهد السعودي.

ولم تذكر "واس" أي معلومات حول فحوى الرسالة، وأفادت فقط بأن اللقاء ناقش العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية أن مبعوثا للشيخ الصباح توجه إلى الرياض لتسليم رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتجري هذه التطورات غداة زيارة خاطفة ليوم واحد قام بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الكويت، حيث أجرى مباحثات تطرقت إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ومنذ بداية الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى في 5 يونيو 2017، عندما قطعت الدول الـ4 علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة القطرية، تلعب الكويت دور الوسيط لحل الخلافات بين الجانبين.

المصدر: واس + وكالات