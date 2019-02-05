مرحلة جديدة من المناورات المصرية الكويتية (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مواصلة مناورات (الصباح-1)، و( اليرموك -4) مع القوات الكويتية في نطاق المياه الإقليمية والقواعد الجوية لدولة الكويت.

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وأوضح متحدث عسكري مصري أن عناصر القوات البحرية نفذت العديد من التدريبات على حماية سفينة ذات شحنة هامة بواسطة التشكيل البحري، وتنفيذ تجارب المواصلات الإشارية والمناورات الملاحية فضلا عن التعاون في تدمير الوحدات البحرية المعادية.

كما تدربت التشكيلات على إجراء عمليات التفتيش، وأعمال البحث والإنقاذ والإبحار نهارا وليلا وعلى الإمداد والتزود بالوقود في البحر وتنفيذ رمايات بالأعيرة المختلفة على هدف سطحي بحري.

ونظمت محاضرات للتعارف والدمج بين القوات والتدريب على أنسب أساليب الاشتباك مع الأهداف الجوية المختلفة وأعمال القيادة والسيطرة والتدريب على الرمايات الأرضية باستخدام المقلدات واكتشاف الأهداف الجوية المعادية .

المصدر: RT