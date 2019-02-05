ما حقيقة استثناء السبسي للشاهد من بين المدعوين لمأدبة العاهل الأردني؟

أقام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مأدبة غداء على شرف العاهل الأردني وعقيلته الملكة رانيا بحضور عدد من الوزراء وغياب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حسب وسائل إعلام محلية.

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وأشارت مواقع تونسية إلى أن مأدبة الغداء تمت بحضور وزراء كل من الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

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وبحسب موقع "كابيتاليس" التونسي أقام السبسي مأدبة غداء بحضور عدد من الوزراء واستثناء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذه المناسبة.

وأضافت مواقع أخرى أنها ليست المرة الأولى التي يقصي فيها السبسي الشاهد، حيث سبق وتم إقصاؤه عن مأدبة عشاء أقيمت على شرف رئيس السنغال الذي زار تونس مؤخرا.

ويأتي هذا الغياب وسط خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، حول بعض الملفات التي تتعلق بحركة "نداء تونس" والتحالف مع حركة "النهضة" الإسلامية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية