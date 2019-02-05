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شاهد لحظة استهداف عناصر من الشرطة المصرية بسيارة دفع رباعي (صور)

أخبار العالم العربي

شاهد لحظة استهداف عناصر من الشرطة المصرية بسيارة دفع رباعي (صور)
RT
السيارة التي استهدفت الحاجز الأمني
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حصلت RT على مجموعة من الصور خلال استهداف عناصر من الشرطة المصرية، أثناء تواجدهم في حاجز أمني بمحافظة الوادي الجديد جنوبي مصر.

RT
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وظهرت في الصور سيارة دفع رباعي، على متنها مجموعة من الأشخاص استهدفوا عناصر الشرطة المصرية، مما أدى إلى إصابة 4 من قوات الشرطة، حسبما قالت مصادر أمنية لمراسل RT اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر لـRT، بأن مجموعة مسلحة اقتربت من الحاجز بسيارة رباعية الدفع وأطلق عناصرها النار على الشرطة، مما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

RT

وكانت قوات الشرطة المصرية قد داهمت بؤرة إرهابية أمس الاثنين بادر عناصرها إلى إطلاق النار بكثافة على الشرطة، التي تعاملت معهم وقتلت سبعة منهم.

وصادرت الشرطة لدى القتلى بندقيتين آليتين، وثلاث بنادق خرطوش، وثلاث عبوات متفجرة.

المصدر: RT

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