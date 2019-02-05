سبعاوي يخاطب رغد صدام حسين: اعتذر الوقت ضيّق!

نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة وصلتها من عمها سبعاوي إبراهيم الحسن، يعبر لها عن امتنانه لمشاعرها تجاهه وتجاه بناته وأمهن، ولما قدّمته.

ويشتكي الأخ غير الشقيق لصدام حسين بين طيات رسالته التي كتبت خلال فترة سجنه في بغداد، من أن الوقت ضيّق، ويتنبأ بأنه سيفارق الحياة قريبا ويلحق بأخيه صدام حسين الذي وصفه بالمجاهد الكبير.

اللافت، أن رغد أو مساعديها، عملوا على إخفاء وتعتيم عدة أسطر من هذه الرسالة الأسرية النادرة التي كشف عنها مؤخرا.

يذكر أن سبعاوي إبراهيم الحسن كان مسؤولا أمنيا في عهد صدام حسين، وتولى في فترة حرب الخليج 1991 رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وقد أعلن عن وفاته في الثامن من يوليو عام 2013 في أحد مستشفيات بغداد، وعزا تقرير طبي وفاته إلى إصابته بالسرطان.

المصدر: تويتر