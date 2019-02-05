بالزغاريد.. أهالي المفرج عنهم بالعفو الملكي يستقبلون أبناءهم أمام السجون في الأردن

غادر عشرات السجناء الأردنيين صباح الثلاثاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

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واستقبل المفرج عنهم بالزغاريد والأهازيج، والهتاف بحياة الملك عبد الله الثاني شكرا له على إصدار قانون العفو العام.

وتوقعت مصادر مطلعة أن یشمل العفو نحو 8 آلاف محكوم وموقوف بمراكز الإصلاح والتأھیل، حيث شمل العفو كذلك مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات.

رجال الأمن العام أمام #سجن_ماركا يقدمون المياه والحلوى لمواطنين ينتظرون بدء الإفراج عن أبنائهم بعد شمولهم بقانون #العفو_العام#الأردن_اليومpic.twitter.com/IbydOEUbcB — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) 5 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات