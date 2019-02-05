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بالزغاريد.. أهالي المفرج عنهم بالعفو الملكي يستقبلون أبناءهم أمام السجون في الأردن

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غادر عشرات السجناء الأردنيين صباح الثلاثاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

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واستقبل المفرج عنهم بالزغاريد والأهازيج، والهتاف بحياة الملك عبد الله الثاني شكرا له على إصدار قانون العفو العام.

وتوقعت مصادر مطلعة أن یشمل العفو نحو 8 آلاف محكوم وموقوف بمراكز الإصلاح والتأھیل، حيث شمل العفو كذلك مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات.

المصدر: وكالات

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