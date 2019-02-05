بالزغاريد.. أهالي المفرج عنهم بالعفو الملكي يستقبلون أبناءهم أمام السجون في الأردن
غادر عشرات السجناء الأردنيين صباح الثلاثاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واستقبل المفرج عنهم بالزغاريد والأهازيج، والهتاف بحياة الملك عبد الله الثاني شكرا له على إصدار قانون العفو العام.
وتوقعت مصادر مطلعة أن یشمل العفو نحو 8 آلاف محكوم وموقوف بمراكز الإصلاح والتأھیل، حيث شمل العفو كذلك مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات.
شاهدوا أجواء ترقب الإفراج عمن شملهم العفو العام.. وما قاله مدير السجون العميد أيمن العوايشة#الغد#الاردن#عمانpic.twitter.com/mVJzXsXAkY— جريدة الغد (@AlghadNews) 5 февраля 2019 г.
عاجل | شاهد الإفراج عن المساجين المشمولين في #العفو_العام في #الأردنpic.twitter.com/o5UJxEFOS2— إذاعة الجامعة الأردنية (@jufm949) 5 февраля 2019 г.
#عاجل | بدء الافراج عن الموقوفين المشمولين بالعفو العام من سجن ماركاhttps://t.co/Qf6EuJj2a4pic.twitter.com/Jmq2c2sSKI— Roya News (@RoyaNews) 5 февраля 2019 г.
رجال الأمن العام أمام #سجن_ماركا يقدمون المياه والحلوى لمواطنين ينتظرون بدء الإفراج عن أبنائهم بعد شمولهم بقانون #العفو_العام#الأردن_اليومpic.twitter.com/IbydOEUbcB— قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) 5 февраля 2019 г.
مشاهد من أمام "سجن ماركا" قبل قليل وانتظار لبدء الإفراج عمّن شملهم قانون #العفو_العام#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/R0Z445ws63— جريدة الغد (@AlghadNews) 5 февраля 2019 г.
المصدر: وكالات