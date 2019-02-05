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اعتقال 19 فلسطينيا في الضفة بينهم امرأة ابنها وزوجها معتقلان

أخبار العالم العربي

اعتقال 19 فلسطينيا في الضفة بينهم امرأة ابنها وزوجها معتقلان
AFP
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اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 19 فلسطينيا بينهم والدة الأسير عاصم البرغوثي بعد مداهمة عدد من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة"معا" الفلسطينية أن بين المعتقلين سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، وزوجة الأسير عمر البرغوثي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية منزل عاصم البرغوثي وشقيقه صالح بعد يوم واحد من رفض إسرائيل طلب التماس قدمته العائلة لمنع هدمه.

من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء إن "مبدأ العقاب العائلي الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل ضد أبناء الشعب، أصبح ظاهرة ممنهجة وخطيرة للغاية".

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الإسرائيلية وخلال السنوات الأخيرة "عمدت بشكل متطرف وكبير إلى سياسة اعتقال ذويي الأسرى، حيث اعتقلت عائلة الأسير عمر العبد وعائلة الشهيد أشرف نعالوة، وعائلة الأسير أبو عاصف البرغوثي وغيرهم، حيث تنشد من خلال ذلك إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي والانتقام منهم وقتل حياة عائلة الأسير".

بدورها قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن قوات الجيش اعتقلت فجر اليوم خمسة وعشرين فلسطينيا لضلوعهم في نشاط إرهابي وأعمال شغب.

المصدر: وكالات

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