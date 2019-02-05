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مصدر: هذه هي الدول المؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

مصدر: هذه هي الدول المؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
AFP STRINGER
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كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" في بروكسل أن 8 دول عربية تدعم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية.

وقال المصدر: "ما لا يقل عن 8 من الدول الأعضاء في الجامعة، وهي لبنان والجزائر والعراق وتونس، ومصر والسودان والإمارات والبحرين تقف موقفا إيجابيا من عودة سوريا إلى المنظمة".

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الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية تتطلب توافق أعضائها وهناك تحفظات

وصرح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أمس الاثنين خلال مشاركته في لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في بروكسل، بأن استعادة دمشق العضوية الكاملة في المنظمة العربية تتطلب توافق جميع أعضائها، لكن لا تزال هناك تحفظات، ولم يكشف البعض عن مواقفهم بعد.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا على خلفية النزاع الذي يعصف بالبلد منذ العام 2011.

المصدر: نوفوستي

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